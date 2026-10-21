Recuperan 1,2 millones presuntamente robados a una empresa de Barcelona con ciberestafa internacional

El jefe de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació de los Mossos, el comisario Miquel Àngel Garcia Alvira, y la directora de la Agència de Ciberseguretat de Catalunya, Laura Caballero - EUROPA PRESS

BARCELONA, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

Agentes de la Comissaria General de Tecnologies de la Informació i la Comunicació (CGTIC) de los Mossos d'Esquadra, adscritos a la Unitat Central de Ciberestafes i Investigació Tecnològica (UCCIT), han recuperado íntegramente 1.250.000 euros presuntamente robados a una empresa con sede en Barcelona víctima de una ciberestafa internacional de tipo Business Email Compromise (BEC), informan en un comunicado.

La investigación se inició en junio de 2026 tras la denuncia presentada por la empresa, si bien los autores ejecutaron una sofisticada estafa empresarial basada en la suplantación de identidad corporativa de un proveedor habitual de la compañía, lo que les permitió introducirse en comunicaciones comerciales legítimas y generar una apariencia de confianza ante los responsables financieros.

Mediante esta técnica de ingeniería social, los ciberdelincuentes consiguieron modificar los datos bancarios asociados a una operación comercial real, provocando que una transferencia internacional de 1.250.000 euros fuese enviada a una cuenta controlada por los autors, y el fraude se detectó cuando el proveedor legítimo comunicó que no había recibido el pago correspondiente.

BLOQUEO URGENTE DE LOS FONDOS

Desde el momento de la recepción de la denuncia, la UCCIT activó de manera inmediata los protocolos establecidos para la investigación de fraudes financieros internacionales.

Las primeras gestiones de trazabilidad bancaria permitieron determinar que el dinero había sido transferido a una cuenta situada en Hungría, y ante esta situación, se activaron con carácter de urgencia los canales de cooperación internacional, principalmente a través de Interpol.

También se estableció una coordinación estrecha con el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Sepblac) para facilitar las comunicaciones financieras internacionales y agilizar la transmisión de información a las autoridades competentes.

Estas actuaciones resultaron determinantes, ya que las autoridades húngaras confirmaron posteriormente el bloqueo cautelar de la cuenta receptora y la inmovilización íntegra de los 1.250.000 euros, evitando cualquier retirada o dispersión posterior de los fondos.

COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL

De manera casi inmediata se solicitó al juzgado competente la emisión de una Orden Europea de Investigación (OEI) dirigida a las autoridades húngaras y se interesaron medidas complementarias de aseguramiento patrimonial consistentes en una orden de bloqueo definitivo de los fondos y la tramitación del correspondiente certificado de embargo internacional con el fin de garantizar la conservación de los activos hasta su restitución.

Como resultado de las diligencias practicadas, las autoridades húngaras ratificaron que la totalidad de los fondos continuaba bloqueada y a disposición de las autoridades competentes, asegurando las condiciones necesarias para su recuperación.

Hace pocas semanas, la empresa perjudicada confirmó la recuperación íntegra de los 1.250.000 euros robados, lo que significa una de las recuperaciones patrimoniales "más significativas logradas en el ámbito de las ciberestafas empresariales".

La investigación sigue abierta y la UCCIT mantiene diversas líneas de investigación dirigidas a la identificación plena de los autores, colaboradores y eventuales beneficiarios finales del fraude, así como al esclarecimiento completo del entramado financiero y operativo utilizado para su ejecución.