Mossos y Guàrdia Urbana recuperan joyas, relojes y oro valorados en 600.000 euros en tiendas de compraventa en Barcelona

Se ha detenido a un hombre de 34 años por un presunto delito de receptación

BARCELONA, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana de Barcelona han recuperado, tras realizar inspecciones en distintos establecimientos de compraventa de oro, relojes y joyas, objetos de origen ilícito y que tienen un valor acumulado de más de 600.000 euros.

Según informan ambos cuerpos policiales en un comunicado este viernes, las cinco inspecciones se han realizado en los barrios de Sant Antoni y La Nova Esquerra de l'Eixample, y se han encontrado unas 60 joyas y más de 4 kilos de oro de 18 quilates por un valor aproximado de 284.000 euros.

Por todo ello, se ha detenido a un hombre de 34 años por un presunto delito de receptación, que pasó a disposición judicial el 22 de agosto, y ya tiene una detención anterior por el mismo delito de receptación.

PIEZAS ARRANCADAS Y CADENAS ROTAS

En las inspecciones han detectado también joyas que tenían piezas parcialmente arrancadas, así como cadenas rotas con daños que, sospechan, serían "compatibles con los daños que se producen en los tirones" en hurtos.

Son actividades relacionadas con la acción previa a fundir el oro para que sea imposible determinar el origen y la trazabilidad del mismo, con el objetivo de facilitar su venta, asegura la policía.

Se ha acreditado y devuelto a su propietario un reloj por valor de 12.000 euros, y se está trabajando para esclarecer el origen y la propiedad de unas 40 joyas más.

INFRACCIONES ADMINISTRATIVAS

Las inspecciones en los establecimientos se iniciaron el 20 de agosto, con una primera inspección en 2 locales para comprobar su actividad comercial, y el pasado miércoles se hicieron 3 inspecciones más.

En total, la Guàrdia Urbana ha detectado 34 infracciones administrativas de las ordenanzas municipales en los 5 establecimientos, y se han interpuesto 3 denuncias por falta de registro documental y por no haber comunicado la actividad en materia de establecimiento de compraventa de joyas y metales.

Tampoco tenían hojas de reclamación, rétulos de identificación de licencia, luces de emergencia, sus puertas de emergencia no eran practicables y no expedían comprobantes ni facturas de compra.