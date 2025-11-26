La red de buses entre Manresa (Barcelona) y municipios cercanos entra en servicio el 1 de diciembre

Reunión de presentación de la nueva red. - GENERALITAT

BARCELONA 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El próximo 1 de diciembre entrará en servicio una nueva red de buses interurbanos entre Manresa (Barcelona) y varios municipios de su entorno, informa la Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat este miércoles.

El nuevo servicio reconfigura las conexiones entre Sant Joan de Vilatorrada, Manresa, Sant Fruitós de Bages y Navarcles (Barcelona).

El objetivo es "potenciar el transporte público" en la comarca del Bages (Barcelona) y ofrecer una mayor cobertura territorial y horaria, más intermodalidad y más frecuencia.