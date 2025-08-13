Reforzados y ampliados los itinerarios seguros y la mediación nocturna de Barcelona durante agosto

Archivo - Celebración en la playa de la verbena de San Juan, a 23 de junio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - LORENA SOPENA / Europa Press - Archivo

La medida se suma a la consolidación de los Punts Liles y del protocolo 'No callem' en la ciudad

BARCELONA, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Barcelona ha ampliado y reforzado su estrategia de itinerarios seguros, que coordina la Guardia Urbana, y de mediación nocturna lo que queda de agosto, en el marco de una prueba piloto para valorar su funcionamiento.

Según indica el consistorio en un comunicado, se incorporarán 16 personas al equipo de auxiliares del servicio de itinerarios seguros, que estarán presentes en las calles de la ciudad los sábados de medianoche a 7 horas hasta mediados de septiembre.

Los auxiliares se distribuyen en parejas o grupos de cuatro, actuando como figuras visibles y disuasivas y contribuyendo a incrementar la sensación de seguridad en el espacio público, velando por el civismo, la convivencia y la prevención de las violencias sexuales.

El servicio ofrecerá orientación básica, acompañamiento puntual a personas vulnerables hasta estaciones o zonas seguras, y se dedicará a detectar y comunicar incidencias o situaciones de riesgo a la Guardia Urbana o servicios de emergencia, si bien no tendrá autoridad legal para detener o sancionar a nadie.

Los nuevos integrantes del cuerpo se distribuirán de la siguiente forma: 2 estarán en la zona de plaza Reial-Metro Liceu, 2 en plaza Reial-Metro Drassanes, 4 en Front Marítim-Metro Ciutadella y Vila Olímpica, 2 en Triangle Lúdic-Metro Marina, 2 en Triangle Lúdic-Metro Bogatell y 4 en Poble Espanyol-Metro Espanya.

MEDIACIÓN NOCTURNA

Otro servicio que se verá reforzado es la mediación nocturna que ofrece el Ayuntamiento de Barcelona, donde varios profesionales se encargan de prevenir, intervenir y gestionar de manera alternativa los conflictos que puedan surgir durante la noche en zonas de ocio.

Los mediadores y mediadoras, que patrullan en parejas las noches de los jueves, viernes y sábados, se encargan de identificar los problemas que puedan producirse y, en el caso que sea necesario, intervienen y se coordinan con otros servicios para solucionarlos.

PUNTS LILES

El refuerzo de estos dos servicios municipales se suma a la consolidación de la red de Punts Liles para prevenir violencias sexuales: desde el 20 de junio y hasta el 24 de septiembre hay dos puntos en la zona del Front Marítim que funcionan de 23 a 6 horas las noches de los viernes, sábados y vísperas de festivo.

La red recibe el apoyo del protocolo 'No callem', en colaboración con las principales salas, festivales y espacios de ocio nocturno de la ciudad, que está prorrogado hasta finales de 2026, actuando como una herramienta más para prevenir el acoso y las agresiones sexistas.