Las regiones sanitarias de Lleida y el Alt Pirineu implantan el modelo Critic.Cat

LLEIDA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las regiones sanitarias de Lleida y del Alt Pirineu i Aran han comenzado a implantar el nuevo modelo de atención al paciente crítico y semicrítico a través del proyecto Critic.Cat, que tiene por objetivo mejorar la prestación del servicio de cuidados intensivos al conjunto del territorio catalán mediante herramientas digitales.

El proyecto, cuya adaptación al territorio leridano se ha presentado este jueves, se acompaña de medidas tecnológicas que permitirán facilitar la transferencia de información y conocimiento entre todos los actores del sistema sanitario implicados en la atención al paciente crítico y semicrítico "para apoyar la toma de decisiones, la eficiencia de los recursos disponibles y la equidad del sistema público", informa la Conselleria de Salud en un comunicado.

En el Alt Pirineu i Aran y Lleida se parte del "éxito" alcanzado por el proyecto de Tele UCI territorial iniciado por el Servicio Territorial de Medicina Intensiva de Lleida en noviembre del año pasado, que conecta tecnológicamente los profesionales del Hospital de Vilanova de Lleida con los del Hospital Comarcal del Pallars para hacer seguimiento compartidos de pacientes críticos y semicríticos.

El servicio de UCI extendido ha seguido funcionando desde entonces y próximamente lo hará bajo el paraguas de Critic.Cat, y progresivamente se ampliará al resto de hospitales del Pirineo.

DENTRO DE CRITIC.CAT

La inclusión en este proyecto permitirá, en un futuro, disponer de un sistema integrado de información que permite el acceso a todos los datos e información relacionada con todos los pacientes críticos de Catalunya, y crear un repositorio agnóstico y modernizar los servicios de UCI mediante la implementación de nuevas tecnologías como sistemas de IA para mejorar la monitorización y la predicción de adversidades, entre otros.

Las herramientas y el repositorio aún están en fase de desarrollo, ajustándose a los criterios, requerimientos y necesidades asistenciales, así como a las particularidades de cada territorio.