Registrado un nivel alto de ozono troposférico en Tarragona que puede afectar a población vulnerable

TARRAGONA 11 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Conselleria de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat ha informado este lunes en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press de que se han registrado valores elevados de ozono troposférico que pueden afectar a población vulnerable en la provincia de Tarragona.

A partir de las 10.00 horas de este lunes se han registrado valores altos de ozono troposférico que pueden afectar a población vulnerable en los puntos de medida de Alcover y Reus (Tarragona).

En un mensaje previo en la misma red social, el departamento ya había publicado un aviso preventivo ante la previsión de niveles altos de ozono troposférico en el Vallès-Baix Llobregat (Barcelona), Penedès-Garraf (Barcelona), Camp de Tarragona (Tarragona) y Plana de Vic (Barcelona).

Los efectos que el ozono puede provocar en la salud de las personas son tos, irritaciones en la faringe, el cuello y los ojos y dificultades respiratorias.

Se recomienda a la población vulnerable --personas con problemas de corazón y pulmones, bebés, niños en edad preescolar y embarazadas-- reducir el ejercicio físico intenso.