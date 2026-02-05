Rego defiende vetar las plataformas digitales que no respeten "las reglas del juego"

Archivo - La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 5 Feb. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ha defendido este jueves vetar las plataformas digitales que no respeten "las reglas del juego" y ha explicado que desde su Ministerio han pedido abrir formalmente el debate sobre la presencia en 'X' de las diferentes cuentas del Gobierno, y ha señalado que, en su opinión, se debería salir.

"Soy bastante crítica con lo que supone Twitter. Digo Twitter, aunque hay otras plataformas, otras aplicaciones que tienen un comportamiento que podría ser similar. Aunque es verdad que Twitter representa el máximo exponente, sobre todo después de que Grok, esta inteligencia artificial generativa, haya empezado a generar imágenes de pornografía infantil", ha dicho en una entrevista en Catalunya Ràdio recogida por Europa Press.

Ha defendido regular el entorno digital para "garantizar derechos y libertades" igual que se regula, según ella, el espacio público físico con normas.

"El problema es que en la medida en la que la regulación del espacio virtual depende de tres señores que tienen una ideología cuyo objetivo en la vida es hacer caja porque tienen un negocio, es muy complicado que esto tenga una trascendencia o que tenga una articulación que busque el interés general", ha dicho.

Preguntada por si se puede hacer responsable a los dirigentes de las plataformas en las cuales se difunda contenido ilegal, ha explicado que esto "ya" está contemplado en la directiva europea de regulación del entorno digital.

"Quiero recordar que 'X' ya tiene expedientes abiertos de investigación. La directiva europea, de hecho, contempla hasta la posibilidad de cerrar Twitter en caso de que se acumulen una serie de multas o de expedientes que les sancionen", ha expresado.

LIMITACIÓN ACCESO REDES SOCIALES

Sobre la voluntad del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de prohibir las redes sociales a menores de 16 años, ha afirmado que hace años que ya está recogida en el Proyecto de Ley Orgánica para la protección de las personas menores de edad en los entornos digitales, que actualmente se encuentra en tramitación parlamentaria en el Congreso.

Ha defendido la ampliación del derecho a voto a partir de los 16 años: "Creemos que hay que hacerlo de una manera transitada y acompañada. Es decir, una persona se va formando y va adquiriendo herramientas, herramientas que le dan una madurez a todos los niveles. Y sí que creemos que es una edad interesante para que empiecen a tener una capacidad de toma de decisiones notable".