Reingresa en prisión voluntariamente el interno fugado este lunes de Quatre Camins (Barcelona)

Fachada del Centro Penitenciario de Quatre Camins en La Roca del Vallès (Barcelona). - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

El interno que se fugó este lunes durante una salida programada del centro penitenciario Quatre Camins, ubicado en La Roca del Vallès (Barcelona), ha reingresado voluntariamente este jueves, según informa el Govern en un comunicado.

El interno manifestó encontrarse mal al salir del centro y aprovechó el momento para subir a una furgoneta que le estaba esperando.

Los Mossos d'Esquadra iniciaron su búsqueda y finalmente ha vuelto a ingresar en prisión para seguir cumpliendo una condena por un delito de robo con fuerza e intimidación, con previsión de que salga en libertad definitiva el 27 de julio de 2032.