Renfe activa un plan alternativo en fin de semana durante diciembre de Figueres a Portbou (Girona)

GIRONA 4 Dic. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha activado un plan alternativo de transporte por carretera entre Figueres Y Portbou (Girona) los fines de semana hasta fin de año por el corte por obras de mejora de la electrificación y que afectará al puente entre el 6 y 8 de diciembre, informa este jueves en un comunicado.

La compañía pondrá a disposición de los usuarios diez autobuses diarios los sábados, y otros doce autobuses durante los domingos y días festivos, y los trenes afectados son los que circulan entre las 5 horas del sábado y las 5 horas del martes 9 de diciembre.

El servicio combina buses directos entre ambas localidades y paradas intermedias en Vilajuïga, Llançà y Colera (Girona) y los buses están sincronizados con los trenes.