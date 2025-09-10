Renfe empieza a instalar marquesinas en el entorno de la estación Centelles (Barcelona) - RENFE

BARCELONA 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha empezado la instalación de cuatro marquesinas metálicas en los alrededores de la estación de Centelles (Barcelona), concretamente entre la calle Casals y la calle Hostalets, según ha informado este miércoles en un comunicado.

Estas marquesinas servirán para dar cobijo de la lluvia y del sol a los usuarios que esperen a los autobuses lanzaderas que conectarán los municipios afectados por los cortes ferroviarios para desdoblar la vía entre Parets y La Garriga, así como por las obras en Montcada.

Renfe ofrecerá 43.500 plazas diarias de autobús dentro del plan alternativo de transporte que se pondrá en marcha con motivo del corte de circulación de trenes de Rodalies por las obras que Adif ejecutará a partir del 7 de octubre y que durarán 16 meses.

Las marquesinas están formadas por varios módulos de 5 metros de largo cada uno y con un ancho adaptable a las medidas de la acera, y están dotadas de un sistema de alumbrado que permanecerá encendido durante el período nocturno, funcionando de forma coordinada con el sistema de alumbrado de la urbanización.

Está previsto que los trabajos, que cuenten con un presupuesto aproximado de 61.500 euros finalicen la última semana de septiembre.