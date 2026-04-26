Renfe habilitará buses entre Picamoixons y Sant Vicenç (Tarragona) por obras en la R13 desde mayo

Archivo - Un tren en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe tiene previsto desplegar un servicio alternativo por carretera a partir del 4 de mayo y durante dos meses entre las estaciones de La Plana-Picamoixons y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) por las obras que se llevarán a cabo en la R13 entre Reus y la Plana, informa en un comunicado este domingo.

Durante este periodo, los trenes de la R13 circularán desviados por Reus haciendo el mismo recorrido que la R14, y previamente al 4 de mayo, Adif ejecutará trabajos entre Reus y La Plana que afectarán a los trenes de las líneas R14 y RT1.

Por ello, la R13 entre Estació de França (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders tendrán una oferta con el servicio previsto por las obras que ya se están llevando a cabo entre Sitges y Garraf.

Y desde Sant Vicenç hasta Lleida, los trenes realizarán el servicio habitual de la R14.

AFECTACIONES 1 Y 2 DE MAYO EN R14 Y RT1

Durante los dos primeros días de mayo, el servicio de la R14 entre Barcelona y Sant Vicenç funcionará con la oferta prevista por las obras entre Sitges y Garraf, y desde Sant Vicenç hasta Lleida circularán desviados por Valls, tal y como lo hace la R13.

Por otro lado, la RT1 y la conexión R14 entre Tarragona y Lleida dispondrá de un servicio de bus alternativo entre Tarragona y La Plana-Picamoixons coordinado con la R13, que mantendrá su recorrido habitual.