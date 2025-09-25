Renfe inicia la mejora de la iluminación de los andenes de varias estaciones de Rodalies

BARCELONA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado los trabajos de renovación de la iluminación de los andenes de tres estaciones de Rodalies de Catalunya: Sabadell Sud, Mataró y Arenys de Mar (Barcelona) con la finalidad de "mejorar la visibilidad, incrementar la seguridad y contribuir a la sostenibilidad energética".

La actuación global en las tres estaciones, con un importe de 228.921,35 euro (IVA incluido), tiene un plazo de ejecución de tres meses, informa la compañía entre jueves en un comunicado.

La actuación en la estación de la línea R4 y en dos de la R1 consiste en la sustitución de los cabezales de las farolas, lo que permitirá mejorar notablemente la intensidad y calidad de la iluminación de los andenes; en el caso de la estación de Mataró (Barcelona), también se sustituirán las luminarias de debajo de las marquesinas.

Paralelamente, en Terrassa Estació del Nord, Renfe tiene previsto iniciar a mediados de octubre unos trabajos consistentes en sustituir el alumbrado actual por proyectores circulares tipo LED, que ofrece mayor ahorro energético, durabilidad y calidad de la luz.

Entre otros, se sustituirán las luces de las zonas de acceso a las escaleras de los andenes, una mejora en la que Renfe invertirá 90.200 euros (IVA incluido).