Renfe inicia las obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Molins de Rei (Barcelona)

Obras en la estación de Molins de Rei (Barcelona) - RENFE

BARCELONA 14 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado las obras de mejora de la accesibilidad en la estación de Molins de Rei (Barcelona), con una inversión de 11,26 millones de euros (IVA incluido), para adaptarla a las nuevas necesidades de movilidad, señalización y actualización de tarifas, informa este martes en un comunicado.

La actuación incluye la construcción de un nuevo edificio de acceso al lado norte de la estación y la ampliación de los andenes hasta los 200 metros de longitud para adecuarlos a los nuevos sistemas de señalización que Adif está implementando en la línea R1 de Rodalies.

Actualmente, los usuarios ya pueden beneficiarse de las actuaciones ejecutadas durante la primera fase, que incluyó la remodelación integral del vestíbulo, la instalación de nuevos tornos, la creación de una nueva zona de atención, venta e información, y la instalación de un nuevo ascensor de acceso al vestíbulo.

Las principales nuevas actuaciones para la reforma de la estación consisten en la ejecución de un nuevo paso inferior bajo las vías para acceder a los andenes, la instalación de nuevos ascensores de acceso a los andenes desde el nuevo paso inferior y la ejecución de la nueva configuración de vías e instalaciones, entre otras.

Con el inicio de la nueva fase de obras de mejora de la estación de Molins de Rei, se ponen en marcha nuevos métodos constructivos diseñados para ejecutar las actuaciones previstas con la mínima afectación posible al vecindario ya las personas usuarias.