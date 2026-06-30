Renfe inicia las obras de mejora de la estación de Sabadell Sud de Rodalies (Barcelona)

Estación de Sabadell Sud - RENFE

BARCELONA, 30 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha iniciado las obras de mejora de la estación de Sabadell Sud (Barcelona) de Rodalies de Catalunya, que cuentan con un presupuesto de 250.661,55 euros.

Esta actuación está enmarcada en el Plan 'A Punto', con el que la compañía quiere mejorar la accesibilidad, la comodidad y la seguridad de los viajeros en una quincena de estaciones catalanas, informa en un comunicado este martes.

Comportará la renovación integral del vestíbulo de la estación de Sabadell Sud para modernizar sus instalaciones, mejorar su accesibilidad, reforzar la seguridad y ofrecer una experiencia más cómoda a los viajeros.

Las obras, que se realizarán por fases, incluirán también la completa renovación de los pavimentos, la mejora de los itinerarios accesibles para personas con movilidad reducida o discapacidad visual y la reposición de los turnos de acceso y las máquinas autoventa dentro de la estación.

Además, se instalarán nuevas barandillas en las rampas de acceso, se renovarán paredes y elementos deteriorados, y se sustituirán las puertas de entrada por nuevos sistemas automáticos que agilizarán los flujos de entrada y salida, entre otras cosas.

PLAN 'A PUNTO'

El Plan 'A Punto' de Catalunya forma parte de una inversión global que prevé destinar 24,8 millones de euros a 110 estaciones de todo el Estado durante un período de 18 meses, entre los años 2026 y 2027.

El acuerdo marco de obras incluye siete lotes, y Catalunya y Madrid son las comunidades con la mayor dotación presupuestaria, con 4,8 millones de euros cada una.

Este se ha puesto en marcha en Catalunya con el inicio de las obras de mejora en Vilanova y la Geltrú y Sitges y, además de Sabadell Sud, está previsto que durante este 2026 se actúe también en las estaciones de Fabra i Puig y Sant Celoni.