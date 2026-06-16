Renfe invertirá 4,8 millones en la mejora de una quincena de estaciones de Rodalies de Catalunya

Archivo - Pasajeros de Rodalies - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 16 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe invertirá 4,8 millones de euros en mejorar una quincena de estaciones de Rodalies de Catalunya, dentro del plan 'A Punto', para mejorar la accesibilidad, comodidad y seguridad de los viajeros, informa este martes en un comunicado conjunto con el Ministerio de Transportes y el Departament de Territorio de la Generalitat.

Las actuaciones comenzarán en las estaciones de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), con un coste de 243.561,81 euros, y de Sitges (Barcelona), con otro de 136.000 euros, con obras que actuarán, según la estación, sobre los vestíbulos y áreas de venta, fachadas, pasos inferiores o marquesinas.

A lo largo del año se actuará también en las de Sabadell Sud, Fabra i Puig y Sant Celoni, y posteriormente se incorporarán al plan las estaciones de Sant Vicenç de Calders, Gavà, Martorell Central, Castellbisbal y L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona).