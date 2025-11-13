Renfe ofrece buses de Figueres a Portbou (Girona) este fin de semana por obras en la catenaria

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA, 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá unas 6.300 plazas de autobús este fin de semana entre Figueres y Portbou (Girona) por las obras que realiza Adif para renovar la catenaria y mejorar la electrificación, según ha informado este jueves en un comunicado.

Se trata de un plan alternativo de transporte (PAT) que está vigente desde el 12 de abril y que hasta ahora afectaba a nueve fines de semana no consecutivos, aunque se ha añadido un corte durante otro fin de semana.

Así, las próximas afectaciones programadas se producirán los días 15-16, 22-23 y 29-30 de noviembre, siendo este último el que no estaba previsto inicialmente.

El operador ha programado 1.026 circulaciones por carretera con más de 56.400 plazas durante la interrupción de la circulación, que será entre las 5.00 horas del sábado y hasta las 5.00 horas del lunes.

SUSTITUIR LA CATENARIA

Las obras consisten en sustituir la catenaria flexible actual de los túneles por una catenaria rígida, para "dotar de más calidad y fiabilidad a las instalaciones".

Renfe también ha activado más auxiliares de información y atención al cliente en todas las estaciones implicadas y se ha implementado un refuerzo especial de señalización para facilitar la circulación y mejorar la visibilidad de los puntos de interés.