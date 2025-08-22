Renfe ofrecerá servicio por carretera durante las obras de la estación de Castelldefels (Barcelona)

BARCELONA 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

Renfe ofrecerá del 22 al 28 de septiembre un servicio alternativo por carretera para garantizar la movilidad de los viajeros de la línea R2 Sud y los Regionales Sud, con motivo de las obras de la infraestructura que Adif ejecuta en la estación de Castelldefels (Barcelona), según ha informado este viernes en un comunicado.

La reprogramación de la oferta, diseñada de forma conjunta con la Generalitat y que será accesible para las personas con movilidad reducida, incluye servicio ferroviario en los tramos de la R2Sud Barcelona Estació de França-Gavà y Garraf-Sant Vicenç de Calders.

En esa línea, se habilitarán servicios alternativos en Gavà-Garraf (autobuses con paradas en todas las estaciones de Gavà, Castelldefels, Platja de Castelldefels y Garraf), Gavà-Sitges (autobuses directos) y Gavà-Castelldefels (autobuses directos).

Las líneas R14, R15, R16 y R17 iniciarán y finalizarán el servicio ferroviario en Cunit, donde los viajeros podrán continuar en un servicio alternativo por carretera hasta Barcelona; el punto de trasbordo en Barcelona se ubicará en Zona Universitària, donde los viajeros se encaminarán a los servicios de la L3 de Metro.

La mañana del domingo 28, circularán trenes en pruebas sin viajeros y está previsto que a partir de las 14 horas, se recupere el servicio; durante el período de afectación, Renfe reforzará al personal de información y atención al cliente en los puntos de trasbordo y estaciones afectadas.