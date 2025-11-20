Renfe ofrecerá transporte alternativo durante las obras entre Figueres y Portbou (Girona)

Archivo - Varios trenes en la estación de Francia. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 20 Nov. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha establecido un plan alternativo de transporte por carretera durante la interrupción de la circulación ferroviaria entre Figueres y Portbou (Girona) por obras de mejora de la electrificación, informa en un comunicado este jueves.

Las próximas afectaciones programadas serán este fin de semana (22 y 23 de noviembre), y el siguiente (29 y 30 de noviembre).

La compañía ofrece casi 6.300 plazas de bus cada fin de semana de corte --más de 56.400 desde que empezaron los cortes no consecutivos el 12 de abril--, para garantizar la movilidad de los viajeros de las líneas R11 y RG1.