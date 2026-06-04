Renfe refuerza el servicio de la R1 y la R2 de Rodalies en verano con más trenes y frecuencias

Archivo - Trenes sin servicio en la Estación de Francia de Barcelona, a 21 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). Todas las líneas de Rodalies en Cataluña están suspendidas tras el descarrilamiento de un tren de la línea R4 de Rodalies este m - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 4 Jun. (EUROPA PRESS) -

Renfe ha anunciado que reforzará el servicio de las líneas R1 y R2 de Rodalies en verano con más trenes y más frecuencias, en un comunicado este jueves.

A partir del próximo fin de semana, la R1 sumará siete trenes más por sentido los fines de semana y festivos entre Barcelona y Calella (Barcelona).

Así, la frecuencia será de 10 minutos de 10 a 12 horas en dirección norte, y de 17.30 a 19.30 horas en dirección sur.

Por su parte, a partir del 13 de junio, incrementará las frecuencias de la R2 en 17 trenes adicionales los fines de semana y festivos hasta Platja de Castelldefels (Barcelona).

En concreto, de 9 a 13 horas se suman ocho nuevas frecuencias en dirección sur, y de 16 a 20 horas, nueve nuevos trenes en dirección norte.