Renfe Rodalies asegura que informó "rápidamente" a Adif de las advertencias de los maquinistas

El tren accidentado en Gelida (Barcelona). - David Oller - Europa Press

BARCELONA 21 Ene. (EUROPA PRESS) -

Renfe Rodalies trasladó "rápidamente" a Adif las advertencias del Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) sobre las consecuencias que el temporal en la seguridad ferroviaria antes del descarrilamiento en Gelida (Barcelona).

Así lo han asegurado a Europa Press fuentes de Renfe Catalunya, en referencia a la carta enviada por Semaf este miércoles a Recursos Humanos al gerente de Recursos Humanos de Rodalies de Catalunya, advirtiendo de la caída de árboles en las vías.

En la misiva, a la que el sindicato aseguró no obtener respuesta, según aseguraron a Europa Press fuentes cercanas a los maquinistas, se instaba al administrador de la infraestructura, Adif, a que establezca "con carácter inmediato" un plan para mitigar los riesgos que aseguran que llevan sufriendo desde hace años y que permita "operar la línea con una seguridad que ahora mismo no existe".

"Efectivamente, Recursos Humanos de Renfe Rodalies recibió la carta del sindicato de maquinistas Semaf y, rápidamente, se trasladó al Administrador de Infraestructuras (Adif) para su conocimiento y actuación ante las citadas incidencias en la carta", han explicado las citadas fuentes.

El accidente se cobró la vida de un maquinista en prácticas y 37 personas resultaron heridas de diversa consideración tras impactar contra un muro que se desprendió sobre la vía por el temporal.