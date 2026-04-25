Renfe trabaja en un centro de control integrado con Adif en Catalunya: "Nos llevará un tiempo"

Centro de gestión de Rodalies de Catalunya, en la estación de El Clot en Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 25 Abr. (EUROPA PRESS) -

Renfe y Adif trabajan en la creación de un centro de control integrado en Catalunya que aún no tiene fecha y, según fuentes de Renfe, se trata de un proyecto que sería ideal para mejorar la información del servicio: "No lo haremos en dos meses, nos llevará un tiempo".

Defienden que mejorar la difusión y comunicación pasa por tener este centro integrado entre el administrador de la infraestructura y el operador que proporciona maquinistas, trenes e información, aunque ven que es un proyecto "a largo plazo", y hasta que esto no sea una realidad están destinando energías a desarrollar otros mecanismos, como la creación de un grupo de trabajo sobre esta cuestión.

Asimismo, han apuntado que el sistema de gestión de la red basa en una interacción permanente con Adif y precisamente para facilitar esta comunicación se han destinado tres personas de Renfe por turno al centro de Adif en Estació de França, que trabajan como transmisores directos de la información y representan "un paso más hacia la integración".

Con estas figuras, junto al personal de refuerzo que han situado en algunas estaciones de cabecera, Renfe tiene más control de la situación y puede dar una información más realista de lo que pasará en los próximos minutos: "Desde mediados de febrero, cuando se hicieron estos cambios, la información es más fidedigna".

Aunque Renfe ha evitado dar cifras sobre el registro de incidencias, han explicado que todas son distintas y se gestionan de manera diferente, por lo que han puntualizado que pueden pasar entre 5 y 10 minutos hasta que el centro de control sabe exactamente qué ocurre, como solucionarlo y pueden transmitir "exactamente lo que está pasando".

CENTRO DE GESTIÓN DE EL CLOT

Actualmente, los 1.200 kilómetros de vía, 982 circulaciones diarias, 107 estaciones y 272 trenes de la red de Rodalies se controlan, por parte de Renfe, desde el Centro de Gestión de Operaciones (CGO) de la estación de El Clot, donde unas 30 personas por turno --las 24 horas de los 365 días del año-- trabajan para garantizar las circulaciones programadas, solucionar incidencias y proporcionar información en tiempo real.

La parte operativa de este centro, con conexión directa y comunicación constante con el Centro de Regulación de la Circulación (CRC) de Adif, se dedica a interpretar las mallas de trenes, que son su programación, y solucionar cualquier situación sobrevenida para que el servicio funcione.

Mientras tanto, la parte informativa se encarga de hacer llegar las comunicaciones a los viajeros por distintos canales, encargándose de la megafonía en las estaciones, en directo o programada; la megafonía embarcada, dentro de los trenes; las redes sociales, y la información que se proyecta en las estaciones, entre otros.

Este sector también registra en el sistema, mediante su programa Copérnico, que es la herramienta base del centro, toda incidencia recibida en tiempo real: "Es importantísimo dejar una trazabilidad de todo".