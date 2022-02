El representante de la empresa Iturri niega facturas duplicadas o hinchadas en el caso Bombers

Declarará el próximo 25 de febrero con el anterior director del servicio de extinción de incendios, Manel Pardo

BARCELONA, 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

El representante de la empresa Iturri en Catalunya, Eduardo José Díaz, ha negado este viernes durante su declaración en el Juzgado de Instrucción 14 de Barcelona que haya facturas duplicadas o hinchadas, y ha manifestado que no cobró por trabajos no realizados en el servicio de mantenimiento de la flota de vehículos de los Bombers de la Generalitat.

Fuentes cercanas al caso han explicado que Díaz ha empezado su declaración en la Ciutat de la Justicia pero que, por falta de documentación en la causa judicial, se ha suspendido para garantizar el derecho de defensa.

De este modo, la declaración se ha pospuesto hasta el próximo viernes 25 de febrero, igual que la declaración del anterior director del servicio de extinción de incendios de los Bombers, Manel Pardo, que también estaba citado este viernes.

Las mismas fuentes han manifestado que, durante la declaración, Díaz ha afirmado que "no hay nada en este contrato que no haya pasado años atrás", refiriéndose a que a veces no había suficiente dinero o faltaba crédito a final de año.

También ha explicado que hay reparaciones de un momento determinado, pero que, por falta de crédito en ese momento, se han facturado en otro, y que esto puede dar la impresión de que un mismo vehículo se ha revisado tres veces.

El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) explicó en un comunicado que la causa está abierta por presunta corrupción, malversación, prevaricación y falsificación de documento público, y que se está investigando a siete personas, entre las que se encuentra Pardo, y el actual director general de Prevención, Joan Delort.

El procedimiento está abierto desde el pasado mes de noviembre a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra varias personas vinculadas al cuerpo de Bombers, y el secretario general de la conselleria de Interior, Oriol Amorós, ya anunció que se personarían en la causa.