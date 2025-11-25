Representantes de la cultura catalanes alertan de "precariedad estructural" e intermitencia laboral

Fragmento de la jornada 'Los malestares de la cultura. Retos y oportunidades para la mejora del trabajo cultural' del CoNCA. - CONCA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Consell Nacional de la Cultura i de les Arts de Catalunya (CoNCA) ha alertado de la "precariedad estructural" del sector de la cultura, así como de la intermitencia laboral, la falta de contratos por escrito, la contratación mercantil abusiva, la rigidez del sistema fiscal y la burocracia excesiva, en sus palabras.

Son algunos de los principales retos identificados a lo largo de la jornada 'Los malestares de la cultura. Retos y oportunidades para la mejora del trabajo cultural', celebrada este martes en Cornellà de Llobregat (Barcelona), que ha reunido a representantes de todos los ámbitos culturales de Catalunya, informa el CoNCA en un comunicado.

La sesión ha contado con los bloques 'Si la cultura es un bien esencial, ¿por qué los profesionales que se dedican a ella no se sienten suficientemente reconocidos?', 'Muchas voces, un objetivo común' y 'La dimensión jurídica. En qué se puede avanzar a partir de las mejoras conseguidas'.

Se han puesto sobre la mesa, además de las ya mencionadas, cuestiones como la invisibilización de tareas esenciales, las desigualdades de género y clase, la falta de reconocimiento institucional y social y los riesgos laborales y la salud mental de los profesionales de la cultura.

La jornada ha concluido recomendado a las administraciones, asociaciones y agentes del sector la "dignificación" de la contratación y los honorarios; la actualización del marco normativo; el refuerzo de la representatividad laboral y la implantación de buenas prácticas que garanticen condiciones laborales justas, así como la protección de los derechos de autor ante el impacto de la IA.