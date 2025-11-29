Restablecida la circulación habitual en las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16 de Rodalies

Archivo - Dos personas en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las líneas R2 Sud, R13, R14, R15 y R16 de Rodalies han recuperado la circulación habitual, tras la reparación de una incidencia técnica que obligaba a circular por vía única entre las estaciones de Garraf y Castelldefels (Barcelona) este sábado por la mañana.

Progresivamente se están recuperando las frecuencias de paso, según ha informado Rodalies en un apunte en X recogido por Europa Press.

Esta incidencia había obligado a suprimir los trenes de la R2 Sud con recorrido entre la Estación de Francia de Barcelona y Vilanova i la Geltrú (Barcelona) y los trenes con destino Sant Vicenç de Calders (Tarragona) efectuaban parada en todas las estaciones.