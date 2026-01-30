Restablecida la circulación de la L5 del Metro de Barcelona tras un corte por un convoy averiado

Archivo - La estación de Sagrada Familia de la L5 del Metro de Barcelona - @TMB_BARCELONA - Archivo

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la L5 del Metro de Barcelona se ha podido restablecer este viernes cerca de las 17.00 horas tras el corte que se ha producido sobre las 16.45 por un convoy averiado en la estación de Can Vidalet, informa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

De hecho, el servicio ha estado detenido durante 15 minutos entre las estaciones de Can Boixeres y Collblanc.

La incidencia se ha podido solucionar y el servicio recupera progresivamente la normalidad.