Archivo - Un tren de Rodalies - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La circulación de la R1 de Rodalies de Catalunya se ha restablecido tras un incendio cerca de las vías, que este domingo a última hora de la tarde ha provocado la interrupción del servicio entre las estaciones del Clot y Badalona.

Se está recuperando "progresivamente" la circulación en el tramo afectado, informa Rodalies en una publicación en 'X' recogida por Europa Press.

Durante el incidente, Rodalies ha recomendado a los viajeros "usar medios de transporte alternativos".