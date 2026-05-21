Restablecida la circulación de Rodalies entre Mollet del Vallès y Granollers (Barcelona)

BARCELONA 21 May. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R2, R2 Nord, R8 y R11 de Rodalies de Catalunya entre Mollet del Vallès y Granollers (Barcelona) ha quedado restablecida este jueves sobre las 22 horas, después de una incidencia en el sistema de electrificación de la estación de Montmeló provocada por actos vandálicos esta tarde.

Adif ha informado en 'X' que los trenes recuperan sus frecuencias de paso de manera progresiva tras solucionar la incidencia y Protecció Civil ha desactivado la prealerta del plan Ferrocat.

Mientras ha durado la incidencia, desde aproximadamente las 20.40, Rodalies ha ofrecido un servicio alternativo por carretera.