Restablecida la línea de FGC Barcelona-Vallès tras la alteración por atropello de una persona

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La línea de los Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) Barcelona-Vallès ha quedado restablecida tras una hora de alteración en el servicio provocado por el atropello de una persona este lunes sobre las 11.57 horas.

A raíz de dicha incidencia, la línea L6 de los FGC que finaliza en Sarrià (Barcelona) había quedado suprimida, ha informado FGC en un apunte en 'X' recogido por Europa Press.

La incidencia había provocado que el servicio de trenes funcionara con la frecuencia de paso alterada entre las estaciones de Plaça Catalunya y Sant Cugat (Barcelona).