Restablecida la línea 1 del Metro de Barcelona tras el corte entre Santa Coloma y Fondo

Logotipo de TMB durante una visita al Centro de Control de la empresa Transports Metropolitans de Barcelona (TMB), a 24 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press

BARCELONA 3 Mar. (EUROPA PRESS) -

La línea 1 del Metro de Barcelona ha restablecido el servicio entre las estaciones de Santa Coloma y Fondo, ambas de Santa Coloma de Gramanet (Barcelona), este martes sobre las 9.23 horas tras el corte provocado a las 8.04 horas.

El motivo de la afectación respondía a una incidencia técnica en la estación de Fondo, ha informado Transports Metropolitans de Barcelona (TMB) en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Han señalado que "durante un rato", el intervalo entre trenes puede ser superior al habitual.