Restablecida la R1 y RG1 de Rodalies entre Santa Susanna (Barcelona) y Maçanet (Girona)

Archivo - Tres trenes en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 27 Abr. (EUROPA PRESS) -

La circulación de las líneas R1 y RG1 de Rodalies se ha restablecido este lunes sobre las 17.00 horas entre las estaciones de Santa Susanna (Barcelona) y Maçanet (Girona) después de que un incendio cercano a las vías haya obligado a cortar la tensión durante una hora aproximadamente.

Por ello, Protecció Civil ha desactivado la prealerta del plan Ferrocat, informa en un mensaje en 'X' recogido por Europa Press.

Los Bombers de la Generalitat han logrado apagar el fuego después de que este haya afectado principalmente a vegetación y algún tejado de casetas de huerto cercanas.