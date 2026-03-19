Restablecidas la R13, R14, R15, R16 y R17 tras una incidencia en Sant Vicenç de Calders (Tarragona)

Archivo - Dos personas en la estación de Francia, donde opera Rodalies, a 21 de febrero de 2025, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

TARRAGONA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

La incidencia registrada este jueves en la estación de Sant Vicenç de Calders (Tarragona) que afectaba a la circulación de las líneas R2Sud, R4, R13, R14, R15, R16 y R17 ha quedado resuelta, si bien los trenes circulan con demoras que pueden superar los 30 minutos, ha informado Rodalies en un comunicado.

La incidencia se ha solucionado y se trabaja en la recuperación de las frecuencias y los horarios de paso habituales.

Además, se ha restablecido el servicio alternativo por carretera entre El Prat de Llobregat (Barcelona) y Sant Vicenç de Calders (Tarragona) por las obras de mejora de la infraestructura entre Sitges y Garraf (Barcelona).