25.000 docentes se manifiestan en Barcelona para reclamar mejoras laborales y salariales

Decenas de personas durante una manifestación con motivo de la huelga de docentes en Catalunya, en la Vía Augusta, a 11 de febrero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). La huelga de docentes de Catalunya de este miércoles está teniendo un seguimiento - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA, 11 Feb. (EUROPA PRESS) -

Un total de 25.000 docentes, según la Guàrdia Urbana de Barcelona, y unos 70.000, según sindicatos educativos, se han manifestado este miércoles en la capital catalana para reclamar mejoras laborales y salariales.

La manifestación, que se produce en el marco de la huelga docente de este mismo miércoles, ha discurrido desde los Jardinets de Gràcia hasta la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, situada en la Via Augusta.

La huelga ha sido convocada por los sindicatos Ustec·Stes --el mayoritario en la educación de Catalunya--, Aspepc.Sps, CC.OO. Educació, CGT Ensenyament y UGT y piden mejoras de sus condiciones con la negociación del complemento salarial, la reducción de ratios y la desburocratización, entre otras demandas.

Según datos de la Conselleria de las 18 horas, la huelga está teniendo un seguimiento del 40,94% sobre el total de la plantilla, y un 39,42% de los centros educativos han comunicado los datos de seguimiento de la huelga al departamento.

"VUESTRAS HIJAS SON ALUMNAS NUESTRAS"

Los manifestantes han llevado carteles en los que se podían leer frases como 'Más recursos, más calidad, más dignidad', 'La docencia no tiene que ser supervivencia' y 'Bajar ratios: mejor educación'.

El recorrido ha partido a las 12.50 horas desde los Jardinets de Gràcia por la avenida Diagonal y ha subido por la calle Aribau hasta la Via Augusta, donde los manifestantes alrededor de las 13.40 se han concentrado ante el departamento donde han gritado 'Vuestras hijas son alumnas nuestras'.

Además, han tirado globos de pintura verde contra la fachada y han empujado y tirado algunas de las vallas que los separaban del recinto.

RECLAMACIONES

Entre las reclamaciones, se encuentra negociar el complemento específico de los docentes, reducir las ratios por aula, disminuir la burocracia en los centros y otras mejoras laborales y salariales para mejorar la calidad educativa.

Los docentes han cantado lemas como '¿Cómo queremos las ratios? Abajo abajo', '¿Niubó qué pasa? Tú sí que cobras demasiado', 'Que no, que no Niubó, que si no tenemos recursos no le llaméis inclusión', 'Basta ya, subidnos el sueldo' y 'Somos nosotros los que entramos en el aula, somos nosotros los que sabemos qué falta'.

También han gritado 'Esto no es docencia, es supervivencia', 'Menos imposiciones y más financiación' y 'Si esto no se arregla, huelga huelga huelga'; y, además de esta manifestación unitaria de Barcelona, también se han celebrado manifestaciones y otras acciones reivindicativas durante este miércoles en Girona, Tarragona y Lleida.

CONSELLERIA

Antes de la manifestación, el secretario de Mejora Educativa de la Conselleria, Ignasi Giménez, ha expresado su confianza en que la propuesta que presentará el departamento a los sindicatos en la reunión de la mesa sectorial del 19 de febrero, que incluye la mejora del complemento específico, sea "un punto de inflexión".

Ha afirmado que escucharán las demandas que les transmiten los docentes en la huelga, pero ha confiado en que esta propuesta a los sindicatos signifique "un antes y un después", y ha subrayado que la voluntad es de diálogo y continuar trabajando de manera conjunta para una solución compartida.

Por su parte, en un mensaje en 'X', la consellera de Educación y FP, Esther Niubó, ha asegurado que el departamento comparte las demandas de los docentes catalanes, que están en huelga este miércoles, y que mantiene la "voluntad de diálogo" con los sindicatos para llegar a un acuerdo.

SINDICATOS

En declaraciones a los medios, la portavoz de Ustec·Stes, Iolanda Segura, ha tildado de "histórica" la movilización de los docentes y exige una respuesta inmediata, en sus palabras, por parte del Govern porque dice que están en una situación límite, y asegura que si no hay respuesta el curso no acabará con normalidad, en sus palabras.

El secretario general de Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, asegura que superan el "80% de participación en todos los centros" en la huelga de este miércoles, y ve necesario doblar el complemento específico de todos los docentes, así como un currículo consensuado y reducción de ratios y de burocracia.

Por CC.OO., Ester Vila advierte de la complejidad en el aula "cada vez más creciente", así como la diversidad, y considera que el departamento no está poniendo los recursos humanos ni económicos necesarios y que los docentes no pueden dar respuesta educativa suficiente.

Laura Gené, de CGT, defiende que la huelga "está siendo un éxito con un 85% de seguimiento de las docentes y del personal laboral y con un 50% de las personas que trabajan en el ocio educativo", y alerta que CGT no aceptará una propuesta continuista, sino una con mejoras reales.

Lorena Martínez (UGT) ha destacado la participación "masiva" de este miércoles, reitera el malestar del colectivo docente e insta al departamento y al Govern que invierta en los recursos públicos y mejoras las condiciones laborales del colectivo.

REUNIÓN CON EL DEPARTAMENTO

Una vez los manifestantes han llegado ante la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat, el departamento ha solicitado reunirse con un representante de cada sindicato, quienes han sido recibidos por el director general de Profesorado y Personal de Centros Públicos de la Generalitat, Josep Maria Garcia.

Al salir, los sindicatos han criticado que la Conselleria de Educación y FP de la Generalitat no les haya trasladado "nada" para mejorar sus condiciones, y afirman que les han emplazado a la reunión ya prevista para el 19 de febrero.

El responsable de acción sindical de Ustec·Stes, Andreu Mumbrú, critica que "cuánto más tiempo necesitan para plantear alguna respuesta, porque hace meses y años que la pérdida de poder adquisitivo de los docentes es insostenible".

Además, ha señalado que esta situación es un problema del Govern, y que si "Educació no es capaz de resolver el conflicto, que lo haga el Govern y el presidente (Salvador) Illa".

Los manifestantes han cantado lemas como 'Vergüenza, vergüenza' y 'Huelga indefinida'; y por Aspepc·Sps, Ignasi Fernández, ha asegurado que al departamento le ha quedado claro que el 19 de febrero tiene que venir con una propuesta y que confían en ello, porque si no "habrá huelga en marzo".