Retención en la AP-7 en Cerdanyola (Barcelona) y en la Ronda de Dalt al inicio del Puente del Pilar

Archivo - Tráfico durante la operación salida de Semana Santa, en la AP-7, a 17 de abril de 2025, en Sant Cugat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Oct. (EUROPA PRESS) -

Un accidente en la AP-7 a la altura de Cerdanyola del Vallès (Barcelona) en sentido Girona y otro accidente en la Ronda de Dalt a la altura de Esplugues de Llobregat (Barcelona) en sentido Llobregat provocan retenciones este viernes al inicio de la operación salida del Puente del Pilar.

Según informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en varios apuntes en 'X' recogidos por Europa Press, el accidente en la AP-7 que se ha producido a primera hora de la tarde genera retenciones de unos 9 kilómetros en sentido Girona desde Sant Cugat del Vallès.

También hay 9 kilómetros de colas en la AP-7 en sentido Tarragona entre Mollet del Vallès i Barberà del Vallès.

En paralelo, la Ronda de Dalt presenta también complicaciones y 9 kilómetros de circulación con congestión en sentido Llobregat, y otros 9 en sentido Besòs desde el Nus de la Trinitat.

También la Ronda Litoral presenta colas, con 8 kilómetros de retenciones en sentido sur y 6 en sentido norte.

Trànsit prevé la salida de hasta 570.000 vehículos del área de Barcelona con motivo del Puente del Pilar, y ha preparado un dispositivo especial con carriles adicionales en la AP-7 y restricciones para la circulación de camiones.