Se retoma progresivamente Rodalies tras resolverse la incidencia en el centro de control de Adif

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, - KIKE RINCÓN - EUROPA PRESS

BARCELONA 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Renfe en Catalunya, Antonio Carmona, ha explicado que a las 7.05 de este lunes se ha recuperado el servicio de Rodalies tras resolverse la incidencia en el centro de control de Adif en la Estació de França (Barcelona) que ha obligado a cortar el servicio desde primera hora.

"Adif ha comunicado que se ha restablecido la incidencia que afectaba al centro de tráfico centralizado de la estación de Francia y de esta manera los servicios de cercanías comienzan a recuperarse de forma progresiva y gradual", ha dicho en una atención a los medios desde la Estació de Sants (Barcelona).

Ha señalado que la causa de la incidencia "está por determinar" y que se está investigando.