Retrasos en la R1 por una incidencia operativa y robo de cable entre Clot y Badalona (Barcelona)

Archivo - Viajeros cogen un tren en la Estación de Sants, a 26 de enero de 2026, en Barcelona, Catalunya (España). - Kike Rincón - Europa Press - Archivo

BARCELONA 15 Nov. (EUROPA PRESS) -

La línea R1 de Rodalies registra retrasos este domingo a causa de una incidencia operativa en la red y otra incidencia en la infraestructura derivada del robo de cable entre las estaciones del Clot de Barcelona y Badalona (Barcelona).

Según ha informado Rodalies en 'X' a causa de la incidencia operativa se ha establecido un servicio de refuerzo por carretera entre Maçanet-Massanes y Blanes (Girona) y entre Blanes y Mataró (Barcelona).

Rodalies informó este sábado de que esperaba "normalizar" el servicio de manera progresiva este fin de semana, después del acuerdo alcanzado con los maquinistas el viernes para mejorar la organización de los turnos.