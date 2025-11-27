Reumatólogos catalanes impulsan un proyecto de alpinismo para visibilizar enfermedades reumáticas

Entreno en el marco de Reuma3000. - SOCIETAT CATALANA DE REUMATOLOGIA

BARCELONA, 27 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Societat Catalana de Reumatologia y la Lliga Reumatològica Catalana han impulsado el proyecto de visibilización 'Reuma3000', con el que a 17 participantes de distintas edades, perfiles y diagnósticos, se prepararán durante 7 meses para ascender la Punta Alta de Comalesbienes (3.014 m), en el Parc Nacional d'Aigüestortes (Lleida).

El proyecto, presentado este jueves en Barcelona, busca demostrar que convivir con una enfermedad reumática "no significa renunciar a los retos vitales", informan los impulsores en un comunicado.

Durante el acto de presentación, la alpinista y directora técnica del proyecto, Araceli Segarra, ha destacado que la montaña es textualmente una metáfora preciosa: "No elimina las dificultades, pero nos recuerda que podemos avanzar sin ellas".

Segarra ha asegurado que cada participante afronta su "montaña personal" y que el objetivo es ayudarlos a caminar con confianza, dejando atrás etiquetas y limitaciones autoimpuestas, en sus palabras.

Varios profesionales sanitarios subirán a la cima al lado de los pacientes, con lo que quieren "romper las barreras mentales que a menudo aparecen tras el diagnóstico".

El proyecto quiere dar continuidad a la primera edición, impulsada en Valencia bajo el nombre de ReumAneto, que culminó con el ascenso a dicho pico.