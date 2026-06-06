Reus (Tarragona) inaugura un mural sobre Gaudí de casi 140 metros cuadrados obra de Sojo

Inauguración de la obra - AJUNTAMENT DE REUS

TARRAGONA 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Reus (Tarragona), Sandra Guaita, ha inaugurado este sábado un mural de casi 140 metros cuadrados dedicado al arquitecto nacido en la ciudad Antoni Gaudí, dentro del Any Gaudí 2026, en la fachada de la vicaría de la parroquia de San Juan Bautista.

Es un mural de 21 metros de altura por 6,5 de anchura de Jonatan Carranza 'Sojo' y lo ha impulsado la Associació Amics de Gaudí de Reus con el apoyo del Ayuntamiento, la Diputación de Tarragona, la parroquia y empresas colaboradoras.

'Gaudí, de Reus al món' evoca la vida y la obra del arquitecto en el centenario de su muerte y el proyecto tendrá una segunda fase en octubre, cuando incorporará contenidos digitales interactivos desarrollados de la artista Gala Mirissa: un código QR permitirá acceder a animaciones en 2D y 3D.