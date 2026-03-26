Revelan una "brecha" entre políticas laborales y la experiencia de personas trans y no binarias

Archivo - Una bandera LGTBI+, en una imagen de archivo - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA, 26 Mar. (EUROPA PRESS) -

Una encuesta transnacional, en el marco del proyecto 'Trascending Barriers: Promoting Trans Inclusion in the Workplace', con la participación del grupo de investigación en Ciencias Sociales Aplicadas (CISA) de la Universitat de Girona (UdG), revela una "brecha" entre las políticas laborales y las experiencias de las personas trans y no binarias, en cuanto a la inclusión.

La encuesta --que también se ha hecho en Bulgaria, Italia y Lituania-- ha recibido 93 respuestas en España de profesionales con vinculación con recursos humanos y 635 personas LGTBIQA+ (de las que 361 son trans y no binarias), informa la UdG en un comunicado este jueves, porque el domingo es el Día Internacional de la Visibilidad Transfénero.

Entre las 361 personas trans y no binarias participantes, el 32,31% tiene unos ingresos anuales inferiores a los 8.500 euros, y el 44,6% inferiores a los 13.000 euros, con un nivel de empleo inferior al 65%.

En cuanto a la visibilidad, aunque el 94,4% de los encuestados ha compartido con alguien que es una persona trans o no binaria, esta apertura "disminuye significativamente en el ámbito laboral", con un 41,6% que no lo ha compartido con ningún superior, y un 26,8% con ningún compañero.

Los datos muestran que la discriminación basada en la identidad de género es "recurrente" en el ámbito laboral: las formas de acoso y violencia más frecuentes son la ridiculización, los comentarios negativos constantes y la exclusión o aislamiento social.

Además, la exclusión o aislamiento social, junto a las violencias de carácter sexual --como recibir comentarios degradantes o insinuaciones no deseadas-- afectan "de manera más intensa" a las mujeres trans.

RECURSOS HUMANOS

El 67% de profesionales de recursos humanos afirma que su organización dispone de un plan de igualdad y un 58,6% de un plan con medidas específicas de inclusión LGBTIQA+, y "poco más de la mitad" de los encuestados considera que los planes y medidas son aplicables, y la frecuencia de implementación es baja.

En general, la percepción profesional es que las personas trans y no binarias disponen de las mismas oportunidades de contratación y promoción, lo que "contradice las experiencias reportadas por las personas trans y no binarias".

IMPLEMENTAR MEDIDAS

Los resultados muestran un patrón "consistente" en los 4 países estudiados: aunque las organizaciones pueden percibirse como inclusivas, las personas trans y no binarias continúan experimentando una protección, visibilidad y apoyo limitados.

Los impulsores de la encuesta ven necesario implementar medidas concretas (como protocolos prácticos y formación en inclusión), con el compromiso de "avanzar hacia una cultura laboral inclusiva que traduzca las normativas en prácticas cotidianas efectivas".