El Rey, Illa y Collboni inauguran el MWC 2026

(2i-3d) El presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el ministro de Industria y Turismo,, Jordi Hereu; el presidente de la Generalitar, Salvador Illa; el Rey Felipe VI; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, y el CEO y director ejecutivo de GSMA Ltd., - David Zorrakino - Europa Press

El monarca pasea por varios pabellones en el primer día del congreso

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT (BARCELONA), 2 (EUROPA PRESS)

El Rey Felipe VI; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, han inaugurado este lunes la edición 2026 del Mobile World Congress (MWC).

Lo ha hecho en el marco de la tradicional visita inaugural que el monarca realiza cada año durante el primer día del congreso, que se celebra en el recinto Gran Via de Fira de Barcelona en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona) hasta el jueves, y en la que no ha estado el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

Al Rey también le acompañaban el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, y el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto.

En representación del evento, estaban el presidente de Fira de Barcelona, Pau Relat; el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y el consejero delegado de GSMA, John Hoffman.

RECORRIDO

Como primera parada del recorrido, el Rey se ha acercado al espacio de la Mobile World Capital Barcelona en el Hall 6, donde ha saludado al ceo de la fundación, Francesc Fajula.

Después ha visitado el estand de la Generalitat, donde ha saludado a la consellera de Economía y Hacienda, Alícia Romero y al conseller de Empresa y Trabajo, Miquel Sàmper, y como tercera y cuarta parada, ha acudido al Pabellón de España y al estand de GSMA, donde el monarca ha sido recibido por el director general de GSMA, Vivek Badrinath

También ha visitado los estands de las operadoras telefónica, Telefónica, Orange y Vodafone, en el Hall 3, donde el Rey ha podido conocer algunos de los proyectos de las empresas

El recorrido, que ha durado aproximadamente una hora, ha acabado sobre las 12.25 horas.

La edición de este año del congreso de telefonía ha arrancado este lunes y celebra el 20 aniversario del congreso en Barcelona, donde llegó en 2006.