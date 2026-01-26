El Rey presidirá el 3 de febrero el acto central del Tour del Talento en Sant Boi (Barcelona)

Archivo - El Rey Felipe VI, en el inicio del ‘Tour del talento 2025’ de la Fundación Princesa de Girona (FPdGi) en L'Hospitalet de Llobregat, a 3 de febrero de 2025 - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

El rey Felipe VI inaugurará el martes 3 de febrero en Sant Boi de Llobregat una nueva edición del Tour del Talento de la Fundación Princesa de Girona, que hasta finales de mayo pasará por otras poblaciones como Huesca, Alcalá de Henares (Madrid), Granada y Murcia.

En las 5 ciudades, este acontecimiento itinerante impulsará actividades formativas para "inspirar a los jóvenes, ayudarlos a descubrir y activar su talento y favorecer su desarrollo personal y profesional", informa este lunes la Fundación Princesa de Girona en un comunicado.

El Tour del Talento ofrecerá en cada parada talleres, coloquios, conferencias, conciertos, actividades culturales y deportivas, sesiones de 'speed mentoring', 'talent sessions' y espacios de 'networking' para conectar jóvenes y expertos, bajo el lema 'Talento joven en acción'.

Las actividades girarán alrededor del empleo y la emprendeduría, con especial atención a la orientación académica, la educación emocional, la salud y el deporte, el impacto social, la sostenibilidad y la inteligencia artificial.

El tour vuelve a escoger por tercer año consecutivo Catalunya como inicio y, por primera vez, incluirá un modelo territorial compartido que extenderá su actividad a otros municipios de la comarca del Baix Llobregat: Gavà, Castelldefels y Viladecans.

Del 2 al 6 de febrero, el Tour del Talent desplegará más de 50 actividades diseñadas como experiencias transformadoras para impulsar y movilizar el talento joven.

El acto central se celebrará el 3 de febrero en el polideportivo Parellada de Sant Boi e incluirá por la mañana el Princesa de Girona CongresFest, con entrevistas, conferencias, coloquios y actuaciones musicales, y por la tarde el acto de proclamación del Premio Princesa de Girona Social 2026, presidido por el monarca.

El director general de la Fundación Princesa de Girona, Salvador Tasqué, ha asegurado que en la entidad están convencidos de que todo el mundo tiene talento y que los jóvenes "en su periodo de transición hacia la madurez, necesitan encontrar la pasión y desarrollar su talento para tener éxito e impactar positivamente en los otros".

IMPULSAR OPORTUNIDADES

La alcaldesa de Sant Boi y presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret, ha explicado que es "un orgullo inmenso" para la ciudad, mientras que la alcaldesa de Gavà, Gemma Badia; la de Viladecans, Olga Morales, y el alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes, han coincidido en señalar que el Tour refuerza la estrategia local de impulsar oportunidades.

Tras su paso por Catalunya, el Tour del Talento recalará en Huesca (del 23 al 27 de febrer), Alcalá de Henares (del 23 al 27 de marzo), Granada (del 27 al 30 de abril) y Murcia (del 25 al 29 de mayo).