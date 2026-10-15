Los Reyes llegan a la ceremonia del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los reyes Felipe VI y Letizia han llegado este jueves sobre las 20.35 horas a la cena literaria del 75 aniversario del Premio Planeta de Novela, que se celebra en el Pabellón 1 del recinto Montjuïc de Fira de Barcelona.

Los Reyes han posado en el photocall junto al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido; el presidente de la Generalitat, Salvador Illa; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el ministro de Cultura, Ernest Urtasun; el de Industria y Turismo, Jordi Hereu; el delegado del Gobierno en Catalunya, Carlos Prieto; el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, y el presidente del Grupo Planeta y de Atresmedia, José Creuheras.

El Premio Planeta está dotado con un millón de euros para la obra ganadora y 200.000 euros para la finalista, y este año se han presentado 1.424 obras originales de todo el mundo.