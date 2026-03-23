Reynés (Naturgy) dice que "en ningún caso" los precios de energía suben como en la guerra de Ucrania

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, en el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte Modernista de Sant Pau de Barcelona - EUROPA PRESS

BARCELONA, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de Naturgy, Francisco Reynés, ha afirmado que como consecuencia de la guerra en Oriente Medio hay un 'shock' de oferta en la demanda energética y una subida de precios, pero que "en ningún caso ha pasado lo que pasó en la guerra de Ucrania".

En el 'Gran Encuentro Expansión Catalunya', organizado este lunes por Expansión en el Recinte de Sant Pau de Barcelona, ha dicho que el 'shock' de precios ha ido cambiando a lo largo de los días, mientras que en 2022, desde el momento de la invasión de Rusia en Ucrania, el precio de la energía "empezó a subir y no dejó de subir".

Según él, esto se explica por el hecho de que, para el conflicto en Oriente Medio, los mercados han augurado en ciertos momentos un conflicto prolongado, y en otros un conflicto corto, a diferencia de en Ucrania.

"Aún hay quien cuenta con un conflicto más largo o un conflicto más corto, y esto impacta, obviamente, en los precios", y ha indicado que se ha vuelto a instalar la volatilidad.

ABASTECIMIENTO

Para Reynés, lo que más ha preocupado a los mercados desde el inicio del conflicto ha sido el abastecimiento, lo que ha llevado a los estados y a organizaciones supraestatales a tomar decisiones para "intentar amortiguar problemas que pueda haber en los flujos normales de suministro".

Estos posibles efectos en el abastecimiento, ha augurado, dependerán del nivel de almacenamiento de cada actor, y ha puesto como ejemplo que "China supera en dos veces el número de días de almacenamiento que tiene Europa".

En cuanto a la seguridad de suministro, ha transmitido un "mensaje rotundo de tranquilidad" porque las fuentes de suministro de Naturgy se han extendido y ampliado más allá de Oriente Medio y porque España no solamente se abastece de gas natural licuado.

JUNTA DE RENOVACIÓN

Preguntado por la Junta General de Accionistas de este martes, en que previsiblemente se votará renovar a Reynés al frente de la empresa hasta 2030, ha valorado su papel desde 2018 marcado por los cambios en el entorno y en el mundo de la energía en general, y por cambios internos que han tenido que ver "con el cambio de estructuras accionariales".

Ha agradecido la confianza depositada en él por los anteriores accionistas y de los actuales, y ha dicho que afronta con ilusión la nueva etapa: "Aún queda mucho por hacer", y ha añadido que su papel es que la compañía perdure.

"Una de las responsabilidades que tiene cualquier persona que se siente en mi sitio es pensar a largo plazo y pensar cómo perdurará la compañía, teniendo en cuenta que la compañía no va a perdurar igual. ¿Por qué? Porque los cambios del entorno, los cambios de la tecnología, las exigencias de los clientes van a ir cambiando", ha expresado.

INVERTIR EN CATALUNYA

Finalmente, se ha referido a las inversiones en Catalunya, y ha advertido de que es una comunidad autónoma con potencia industrial, pero que para crecer necesita energía, y que "uno de los cuellos de botella que ha tenido y puede seguir teniendo" es su autonomía energética por su altísima dependencia de la energía nuclear y por su deficiente y tardío desarrollo de las renovables.

Ha apuntado a los permisos administrativos y a la regulación como los principales motivos, y aunque ha rechazado que exista "barra libre", ha dicho que ha notado un cambio de tendencia en los últimos años que le gustaría que fuera todavía más rápido.