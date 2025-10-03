Riba (ERC) entrega a 25 institutos catalanes la acreditación de Escuela Embajadora de la Eurocámara

25 Institutos Catalanes Reciben Las Acreditaciones Como Escuelas Embajadoras Del Parlamento Europeo - OFICINA DEL PARLAMENTO EUROPEO EN BARCELONA

El programa llega este año a su 10a edición con 8 nuevos centros participantes

BARCELONA, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Parlamento Europeo en Barcelona ha acogido este viernes el acto en que la eurodiputada de ERC y vicepresidenta de la comisión de Cultura y Educación, Diana Riba, ha entregado las placas acreditativas como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo a 25 centros educativos catalanes.

El programa, inaugurado en 2015 y que alcanza este año su 10ª edición, busca aproximar la Unión Europea y sus instituciones a alumnos de 3º y 4º de la ESO, 1º y 2º de Bachillerato y de grado medio de FP.

En esta edición, son 8 los nuevos centros que participan por primera vez en el programa, que se ha realizado, en estos 10 años, en 42 institutos catalanes diferentes.

MÁS DE 600 ALUMNOS

Con la participación en el programa, los centros acogen un punto informativo sobre la institución, trabajan y realizan actividades sobre la misma con materiales didácticos disponibles en las lenguas oficiales y cooficiales de España, y celebran el Día de Europa, el 9 de mayo.

En cada centro, 50 alumnos ejercen de 'Embajadores Júniors', y cada centro puede ser Escuela Embajadora durante 3 cursos, y puede, posteriormente, ser Escuela Mentora de nuevos centros.

En el encuentro de este viernes se han presentado las actividades para este curso y se ha hecho balance del anterior, en que más de 600 alumnos participaron en actividades como talleres de simulación parlamentaria o encuentros con eurodiputados.

DIANA RIBA

Riba ha defendido la necesidad del programa al ser una herramienta para fomentar la participación democrática entre los estudiantes: "No puede existir una ciudadanía activa, crítica y participativa si no está empoderada, si no conoce sus estructuras democráticas, si no entiende sus derechos y responsabilidades".

Ha sostenido que el papel de los docentes y de los equipos educativos son imprescindibles para ello y para transmitir a los alumnos la "cultura democrática".