Ricard Farin, nuevo presidente de ERC Barcelona con un 60,1% de los votos

BARCELONA 17 Abr. (EUROPA PRESS) -

El candidato de 'Activem Barcelona', Ricard Farin, se ha impuesto con un 60,1% de los votos (393) y ha sido elegido nuevo presidente de la Federación de ERC Barcelona en la votación de este viernes en el marco del 76 Congreso Regional del partido.

En segundo lugar ha quedado la candidatura 'Construïm ERC Barcelona' de la concejal republicana en Barcelona Rosa Suriñach, que ha logrado el 36,1% de los votos (236), que ha sido insuficiente para superar a Farin y lograr la dirección, ha informado la Federación en un comunicado.

Un total de 654 militantes han votado telemáticamente durante el congreso de la Federación de ERC Barcelona, lo que supone un 72% de la participación, y se han contabilizado 25 votos en blanco.

La candidatura de Farin, afín a la dirección nacional del partido --en manos del líder de ERC, Oriol Junqueras, y la secretaria general del partido, Elisenda Alamany-- se ha impuesto a la corriente crítica de Suriñach, en un congreso que se ha celebrado hace menos de un año del último.

Este pulso ha llegado después de la crisis que se produjo en noviembre de 2025, cuando dimitió la mitad de la dirección del partido --entre ellos Rosa Suriñach-- por discrepancias con su presidenta, Creu Camacho, que también formaba parte del sector crítico con Junqueras.

Estas primarias han vuelto a dejar a la vista las luchas internas que se han dado en el partido en los últimos tiempos, ya que en abril de 2025 también se dio un proceso de primarias en la Federación de ERC Barcelona con dos candidaturas, una oficialista y una crítica.

Este proceso llega a poco más de un año de la celebración de las elecciones municipales de mayo de 2027, para las que los republicanos ya han escogido a la secretaria general de ERC, Elisenda Alamany, como candidata al Ayuntamiento de Barcelona, por lo que deberá coordinarse con la nueva dirección de la Federación.

Este sábado se celebrará la proclamación de la nueva Permanente de la Federación de ERC Barcelona tras cerrarse la votación este viernes, y el acto contará con la intervención de Alamany y de Farin.