Richard Gere contrapone la compasión del Dalái Lama a un Trump que "parece disfrutar del caos"

Presenta como productor el documental 'Sabiduría y felicidad' en el BCN Film Fest

BARCELONA, 30 Abr. (EUROPA PRESS) -

El actor y productor Richard Gere ha contrapuesto este miércoles la amabilidad, el amor y la compasión del Dalái Lama hacia todo el mundo al presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, que "parece disfrutar del caos y que no tiene ninguna moralidad".

Lo ha dicho en un encuentro con la prensa en el 9 Festival Internacional de Cine de Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest para presentar como productor el documental sobre el Dalái Lama 'Sabiduría y felicidad', dirigido por Philippe Delaquis y Barbara Miller.

"El Dalái Lama es alguien que, incluso en sus sueños, piensa en ayudar a la gente, a los animales, a los espíritus, a todos", y ha añadido textualmente que no sabe a qué juega Trump con las políticas que está impulsando desde la Casa Blanca.

Gere ha preguntado a sus amigos, tanto republicanos como demócratas, si saben qué quiere hacer Trump: "Lo hago constantemente y nadie sabe de dónde viene este tío. Parece un niño al que han herido y al que solo le gusta destruir".

CHINA

Preguntado sobre si el documental es un capítulo más del enfrentamiento con China por la anexión del Tibet y sobre cómo ve las relaciones de Trump con China, ha respondido que China "está muy callada" porque son los verdaderos beneficiados de todos los cambios impulsados por la actual administración.

"Están viendo un posible declive de Rusia, y su plan es quedarse con Siberia", ha dicho Gere, que sostiene que la estrategia de China es ocupar los espacios que deja Estados Unidos.

UN BUDISTA EN HOLLYWOOD

En cuanto a su experiencia como actor budista trabajando entre egos de Hollywood, ha dicho que Hollywood no es un lugar especial: "Es solo gente trabajadora que hace películas, lo que no es fácil y conlleva mucho estrés. Aunque es divertido".

"La gente de Hollywood también trabaja, lleva los niños al colegio y se discute con su esposa; no es tan especial", ha añadido.

Al preguntársele por si echa de menos que otros actores de Hollywood alcen la voz contra Trump, ha contestado que no está "al corriente de esto", y lo que sí echa en falta es que más republicanos planten cara al presidente.

CARRERA COMO ACTOR

Sobre su carrera como actor, Gere ha asegurado que 'Chicago' fue la película más divertida de rodar, y se considera afortunado porque "hay muy pocas películas" de su filmografía que no le gusten.

Respecto a si ha pensado dar el paso a la dirección, ha dicho textualmente que se le ha pasado por la cabeza y que le llama la atención porque es una experiencia colaborativa en que es necesario escuchar las ideas de todo el equipo.

Sin embargo, cree que la dirección pide dedicarse por completo a un solo proyecto durante 1 ó 2 años: "No sé si me siento capaz. Me gusta moverme en direcciones distintas".

BARBARA MILLER

En un encuentro con la prensa, Barbara Miller ha explicado que el objetivo del documental es mostrar al mundo que aún hay personas como el Dalái Lama: "No se puede perder la esperanza en tiempos oscuros".

Ha subrayado que, gracias a este proyecto, han podido tener acceso al archivo fotográfico del líder religioso, cuyo estado de conservación peligraba, y ha explicado que el secretario privado del Dalái Lama transportó este material a Suiza para digitalizarlo.

"Ninguna empresa quería asumir el riesgo y el secretario personal del Dalái Lama lo llevó a Suiza. Salieron muchas imágenes inéditas. Es un legado histórico y un regalo para el mundo y para el cine", ha celebrado.