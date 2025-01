Richard Gere volverá al BCN Film Fest en una edición que homenajeará a Mastroianni

El festival estrenará 'Cuatro paredes' de Ibon Comerzana y 'La furgo' de Eloy Calvo

El actor Richard Gere volverá al 9 Festival Internacional de Cine Barcelona Sant Jordi BCN Film Fest, que se celebrará del 24 de abril al 2 de mayo, en una edición que homenajeará el centenario de Marcelo Mastroianni en su cartel y con una retrospectiva.

Gere, que fue el padrino de la primera edición del festival, regresará al BCN Film Fest en su faceta de productor del documental 'Wisdom of happiness', de Philip Delaquis y Barbara Miller, alrededor de la figura del Dalai Lama, ha explicado este miércoles en rueda de prensa la directora del festival, Conxita Casanovas.

Casanovas ha presentado un avance de la programación del festival en el que ha dicho que se reforzará la relación entre cine y literatura y cine e historia, y en el que se abordarán cuestiones como la precariedad, los derechos de las mujeres y la paternidad en los alrededor de 70 títulos que incluirá.

En su sección oficial, el festival contará con la noruega 'Adorable', de Lilja Ingolfsdottir; el estreno de 'Cuatro paredes', de Ibon Cormenzana, protagonizada por Manuela Vallés y Sofía Otero ('20.000 especies de abejas'); 'La divina Sarah Bernhardt', de Guillaume Nicloux, y la premiere de 'La furgo', de Eloy Calvo, con Pol López como protagonista.

La sección oficial también tendrá 'Miss Violet', de Louise Violet; 'Reading Lolita in Tehran', de Eran Riklis, protagonizada por Golshifteh Farahani y Zar Amir Ebrahimi; 'Small things like these', de Tim Mielants, con Cillian Murphy y Emily Watson en los papeles protagonistas, y 'The quiet son', de las hermanas Delphine y Muriel Coulin, que aborda la extrema derecha y cuenta con Vincent Lindon en el reparto.

FUERA DE COMPETICIÓN

En la sección oficial fuera de competición, el BCN Film Fest contará con 'Diamanti', de Ferzan Özpetek; la película de animación 'La mercancía más preciosa', del oscarizado Michel Hazanavicius ('The Artist'), y el documental 'Wisdom of hapiness' sobre el Dalai Lama.

La sección Cinema amb Gràcia tendrá 'Bob Trevino likes it', de Tracie Laymon, con Barbie Ferreira y John Leguizamo en el reparto, y 'Jane Austen arruinó mi vida', de Laura Piani.

El cine asiático volverá a tener protagonismo en la sección Asian Music by Cineasia, que tendrá como hilo conductor la música y títulos como 'Belle', de Mamoru Hosoda; 'Blue giant', de Yuzuru Tachikawa; 'Chungking Express', de Wong Kar-Wai; 'Office', de Johnnie To; 'Perfect days', de Wim Wenders, y 'Simpathy for Lady Vengeance', de Park Chan-Wook.

Tras cumplirse el centenario de su nacimiento el pasado septiembre, el BCN Film Fest dedicará el cartel, con un fotograma de 'Fellini ocho y medio', y una retrospectiva a la figura de Mastroianni.

El ciclo reunirá títulos como 'Fellini ocho y medio' y 'La dolce vita', de Federico Fellini; 'La noche', de Michelangelo Antonioni; 'Los girasoles', de Vittorio de Sica; 'El extranjero', de Luchino Visconti; 'Una jornada particular', de Ettore Scola, y 'La gran comilona', de Marco Ferreri, entre otras, además del documental 'Marcello, una vita dolce', de Mario Canale y Annarosa Morri.