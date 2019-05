RidersXDerechos insta a Inspección de Trabajo a actuar para aclarar las causas de la muerte del repartidor

Publicado 30/05/2019 14:59:24 CET

Critica que Glovo se haya acercado a ellos "preocupada" por su imagen

BARCELONA, 30 May. (EUROPA PRESS) -

La plataforma RidersXDerechos ha instado a Inspección de Trabajo a que actúe de oficio para que investigue y aclare las causas de la muerte del repartidor el sábado en un accidente y determine si se ha producido por la negligencia de Glovo.

En rueda de prensa este jueves, uno de los portavoz de la plataforma RidersXDerechos y extrabajador de Deliveroo, Oriol Alfambra, ha expuesto que la autoridad laboral deberá determinar si se han tomado las medidas suficientes por parte de Glovo para evitar esta situación, pese a que la empresa haya sostenido que el fallecido no era un "colaborador" de la compañía y que podría haber estado utilizando la cuenta de un tercero.

"Cuando no se han tomado todas las medidas no es una desgracia es una negligencia", ha censurado Alfambra, y ha remarcado que se tienen que buscar a los responsables y analizar por qué Glovo no tenía contratado al fallecido, que se llamaba Pujan, tenía 22 años y era de Nepal.

La extrabajadora de Deliveroo y también portavoz de RidersXDerechos, Nuria Soto, ha aseverado que Glovo "sabía desde hacía tiempo" que los trabajadores utilizaban cuentas de terceros pero que no ha hecho nada para evitarlo.

Soto ha defendido que la responsabilidad de Glovo "no es poner dinero sobre la mesa" por la muerte de Pujan, y ha instado a las instituciones locales y estatales a que se hagan cargo y se posicionen.

"Esto no cambia nada. La vida de cualquier persona no tiene precio", ha reivindicado Soto durante la rueda de prensa, en la que también estaba presente otro extrabajador de Deliveroo Juanjo y representantes del sindicato IAC.

GLOVO, "PREOCUPADA" POR LA IMAGEN

Alfambra ha explicado que Glovo se ha puesto en contacto con la plataforma RidersXDerechos después de la muerte de Pujan y ha argüido que lo ha hecho "preocupada" por la imagen de la compañía.

Ha señalado que la primera condición que pone el colectivo para negociar con Glovo es que acepte "iniciar un camino hacia la regularización de todos los trabajadores que trabajan para Glovo y que reconozca la relación laboral", como ha subrayado que ya ha determinado la Inspección de Trabajo.

"El reino de España es un paraíso para estas empresas", ha argumentado Alfambra y ha afeado que no cumplan con la ley después de que ya haya resoluciones de la Inspección de Trabajo.

"LA PRECARIEDAD MATA"

Soto ha avisado de que todos los repartidores de este tipo de empresas de reparto se han saltado un semáforo para "hacer un pedido más" y, sobre todo, cuando se reciben correos de la empresa diciendo que no se hacen suficientes, como le pasó a ella.

"La precariedad mata", ha criticado Soto y ha reiterado la exigencia de dar de alta a los repartidores, un plan de riesgos laborales y formación en prevención, y cobrar un mínimo por hora, independientemente de los pedidos realizados.

Soto ha leído una lista de repartidores de Glovo, Deliveroo y Uber Eats, entre otras empresas, de diferentes países que también han muerto como Pujan mientras trabajaban, como Reino Unido, Francia, Italia, México, Argentina, Australia y Estados Unidos.

"Este modelo incita a poner tu vida en peligro para llegar a fin de mes, para hacer un pedido más a la hora y para poder pagar cuota de autónomos, que no deberías pagar tú", ha advertido Soto.

DENUNCIAS

La IAC, el Col·lectiu Ronda y la plataforma RidersXDerechos denunciaron a Glovo ante la Inspección de Trabajo en julio de 2018 por vulneración de los derechos de los trabajadores, además de hacerlo también contra Glovo ese mismo mes.

En las denuncias se señalaba la vinculación laboral de los trabajadores con la empresa y se alertaba de que los repartidores de estas compañías eran falsos autónomos, lo que criticaba que se les "desapropiaba" de cualquier derecho laboral.