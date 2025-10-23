Ringana destina 3 millones a una nueva sede en Parets del Vallès (Barcelona)

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La marca de cosmética sostenible y vegana Ringana ha destinado 3 millones de euros a su nueva sede en Parets del Vallès (Barcelona), informa en un comunicado este jueves.

Las nuevas instalaciones sustituyen a las que tenía en Girona y cuentan con una superficie de 4.000 metros cuadrados destinados a logística, almacenamiento, producción, oficinas y espacios sociales.

La nueva infraestructura incorpora cuatro líneas de envío capaces de abarcar el 100% de la gama de productos y alcanzar un volumen de hasta 1.500 paquetes por hora, con destino a España, Portugal y Francia.

La nueva planta, que abrirá el 1 de marzo de 2026, permitirá crear 40 empleos directos en régimen de tres turnos, llegando a incorporar hasta 130 personas durante los periodos de mayor demanda entre personal de logística y oficinas.

La empresa prevé alcanzar este año unas ventas de 50 millones de euros en España y crecer un 30% en 2026, hasta alcanzar los 65 millones de euros.