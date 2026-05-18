Rius (Junts) acusa a ERC de ser muleta del Govern y de aprobar Presupuestos "a cambio de nada"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA, 18 May. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha acusado este lunes a ERC de ser una muleta del Govern de Salvador Illa y de aprobar el proyecto de Presupuestos de este año "a cambio de nada".

En rueda de prensa, ha responsabilizado a los republicanos de todo lo que apruebe el Ejecutivo catalán a partir de ahora, teniendo en cuenta que considera que lo hace "a cambio de un proyecto de un tren orbital".

"ERC apoyará los Presupuestos del PSC haciéndose suya una propuesta del PSC que ha asumido como propia y que hace más de 20 años que no se ejecuta. Apoyará los Presupuestos a cambio de nada", ha lamentado.

Para Rius, el acuerdo presupuestario llega en el momento más débil del Govern porque "tiene el país colapsado, tres consellerias quemadas y ha empeorado la vida de los catalanes con los maestros revueltos, los agricultores y los médicos, y por no hablar de Rodalies".

Por ello, cree que apoyar las cuentas supone dar oxígeno a Ejecutivo catalán, menospreciar las reivindicaciones de los maestros y avalar la infiltración de Mossos en asambleas sindicales: "ERC y Comuns no pueden pedir dimisiones y la semana siguiente hacer como si nada y aprobar los Presupuestos. Si lo hacen es una clara hipocresía".

También ha acusado a los republicanos de haber renunciado a todas las supuestas líneas rojas que había exigido al PSC en la negociación presupuestaria porque "no hay ni concierto económico, ni llave de la caja ni traspaso del IRPF".

"Nada de nada. Y ahora han añadido en este acuerdo el aumento de la participación de la Generalitat en el consorcio de la Zona Franca. Esto entra en la larga lista de promesas a la espera de que algún día se cumplan", ha añadido.

"SUMISIÓN"

Según Rius, que el acuerdo de Presupuestos se formalice esta semana obedece a que ya se han celebrado las elecciones andaluzas, con lo que "el PSOE ha marcado los tempos de este acuerdo y PSC y ERC lo han aceptado".

"El resultado de las andaluzas demuestra que al PSOE no le ha servido de nada, pero también se ha constatado el nivel de sumisión de la política catalana a la española", ha zanjado.