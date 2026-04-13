Rius (Junts) defiende que la derrota de Orbán en Hungría es "una buena noticia para los europeos"

El portavoz de Junts, Josep Rius - EUROPA PRESS

BARCELONA 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Junts, Josep Rius, ha defendido que la derrota del primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, en las elecciones de este domingo es "una buena noticia para los europeos".

"Es una buena noticia que no repita Orbán y es una buena noticia para todos los europeos", ha subrayado este lunes en rueda de prensa al preguntarle al respecto.

También cree que es una derrota para todos los dirigentes políticos que apoyaron a Orbán, el cual lleva "16 años gobernando y con postulados de extrema derecha".